Nusaybin Belediyesince gençlik koşusu düzenlendi

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Birimi tarafından gençlik koşusu düzenlendi. Midyat
kara yolu DSİ Barajı girişinde başlayan, Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz
ve Eğitim Sen
Temsilcisi Abdullah Gökçe
'nin de katıldığı koşu, stadyum yakınlarında sona erdi.
Koşuda erkeklerde Emrullah Kavak
birinci, Samet Alav ikinci, Kahraman Acar üçüncü, kızlarda ise Şükran Yağız birinci, Elif Kınaş ikinci ve Sultan Atay üçüncü oldu.
Koşu sonrası Nergiz dereceye giren gençlere madalya ve çeşitli hediyeler verdi.