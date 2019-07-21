Son Dakika Haberleri: Nusaybin Belediyesince gençlik koşusu düzenlendi
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Nusaybin Belediyesince gençlik koşusu düzenlendi

1 saat önce

Nusaybin Belediyesi Spor Birimi tarafından gençlik koşusu düzenlendi.

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Nusaybin Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Birimi tarafından gençlik koşusu düzenlendi.

Midyat kara yolu DSİ Barajı girişinde başlayan, Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve Eğitim Sen Temsilcisi Abdullah Gökçe'nin de katıldığı koşu, stadyum yakınlarında sona erdi.

Koşuda erkeklerde Emrullah Kavak birinci, Samet Alav ikinci, Kahraman Acar üçüncü, kızlarda ise Şükran Yağız birinci, Elif Kınaş ikinci ve Sultan Atay üçüncü oldu.

Koşu sonrası Nergiz dereceye giren gençlere madalya ve çeşitli hediyeler verdi.
Nusaybin Belediyesi, Abdullah Gökçe, Nusaybin, Midyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:38 Kaynak: AA
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