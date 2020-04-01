Nusaybin çarşı merkezi dezenfekte edildi - Son Dakika

Nusaybin çarşı merkezi dezenfekte edildi
7 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs (Kovit-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde koronavirüs (Kovit-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Nusaybin İlaçlama Birimi çarşı merkezinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Lozan, Cumhuriyet, Sakarya caddeleri ile Cumhuriyet Meydanındaki iş merkezleri, pasajlar ve iş yerleri dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:10 Kaynak: AA
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