Nusaybin Cinleri Filmi - Son Dakika

“Nusaybin Cinleri” din, batıl ve tarihin aynı anda yaşandığı Nusaybin Gırnavaz’da, gürül gürül çağlayan derenin ardındaki rüzgârlı tepede; imamlar, papazlar ve köylülerin anlattığı ortak bir masal.

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Nusaybin Cinleri

Yapımcı Firma: Exxen

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 45 dk.

Dağıtıcı Firma: Exxen

Vizyon Tarihi: 27.01.2021

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