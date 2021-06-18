Nusaybin Cinleri Filmi - Son Dakika

“Nusaybin Cinleri” din, batıl ve tarihin aynı anda yaşandığı Nusaybin Gırnavaz’da, gürül gürül çağlayan derenin ardındaki rüzgârlı tepede; imamlar, papazlar ve köylülerin anlattığı ortak bir masal.
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Nusaybin Cinleri
Yapımcı Firma: Exxen
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 45 dk.
Dağıtıcı Firma: Exxen
Vizyon Tarihi: 27.01.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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