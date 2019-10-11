Son Dakika Haberleri: Nusaybin'da saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'da saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi

Nusaybin'da saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi

33 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi.

Nusaybin'da saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası basın mensupları binadan tahliye edildi.


Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. İki kez düzenlenen saldırı sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, basın mensuplarını bulundukları binadan tahliye etti. Basın mensupları, güvenli bir bölgeye yerleştirildi. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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