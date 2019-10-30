Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de 11 Ekim'de sivillere yönelik saldırıda yaralanan vatandaş şehit oldu
Son Dakika Güncel Nusaybin'de 11 Ekim'de sivillere yönelik saldırıda yaralanan vatandaş şehit oldu

Nusaybin'de 11 Ekim'de sivillere yönelik saldırıda yaralanan vatandaş şehit oldu

59 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PYD/YPG tarafından sınırın Suriye tarafından 11 Ekim'de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Nusaybin'de 11 Ekim'de sivillere yönelik saldırıda yaralanan vatandaş şehit oldu, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PYD/ YPG tarafından sınırın Suriye tarafından 11 Ekim'de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çetin'in şehadet haberinin ardından şehit sayısı 9'a yükseldi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "9 Ekim'de başlayan 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası terör örgütü PYD/YPG tarafından 11 Ekim'de Yeni Turan Mahallesi Hamam Sokak'a atılan havan mermisi isabet etmiş, yaralılara yardıma giden sivillere yönelik yapılan ikinci saldırıda ise 8 sivil vatandaş şehit olmuş, 35 vatandaş yaralanmıştı. Aynı saldırıda yaralanan Şivan Çetin (28), Nusaybin ve Mardin'de yapılan ilk tedavilerinden sonra Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 19 gündür yaşam savaşı veren Çetin, bugün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 30 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Sergey Lavrov sürprizi Haber spikeri, şehit olan arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 21:29:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de 11 Ekim'de sivillere yönelik saldırıda yaralanan vatandaş şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]