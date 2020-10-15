Nusaybin'de 15 Temmuz Federasyonu temsilciliği açıldı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 15 Temmuz Federasyonu Temsilciliği açıldı.

Zeynelabidin Mahallesi Selmanipak Sokaktaki temsilciliğin açılışına, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, 15 Temmuz Federasyonu Divan Kurulu Başkanı Aziz Akkuş, 15 Temmuz Federasyonu İlçe Başkanı Hamza Aslan katıldı.

Açılışın ardından Akkuş, desteklerinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan ile Emniyet Müdürü Durmaz'a plaket verdi.