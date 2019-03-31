Nusaybin'de 2 Mahallede Sandık Başında Kavga: 4 Yaralı
32 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 mahallede sandık başlarında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesine bağlı 2 mahallede sandık başlarında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.
Nusaybin ilçesine bağlı Kuyular
ve Kantar mahallerinde sandık başlarında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallelerdeki tedbirleri artırdı. - Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:25 Kaynak: DHA
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