Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de 2 Mahallede Sandık Başında Kavga: 4 Yaralı

Nusaybin'de 2 Mahallede Sandık Başında Kavga: 4 Yaralı

32 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 mahallede sandık başlarında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Nusaybin'de 2 Mahallede Sandık Başında Kavga: 4 Yaralı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 mahallede sandık başlarında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesine bağlı Kuyular ve Kantar mahallerinde sandık başlarında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallelerdeki tedbirleri artırdı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:25 Kaynak: DHA

Mardin, Nusaybin, Güncel
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