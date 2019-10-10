Nusaybin'de 3 ayrı noktaya havan saldırısı: 2 şehit, 24 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 farklı noktaya havan topu düştü. Olayda 2 sivil şehit oldu, 24 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesi Kamışlı kentinden PKK'lı teröristler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Olayda 2 sivil şehit oldu, 24 kişi de yaralandı.Olaya ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçemizde Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 2 sivil şehidimiz, 24 yaralımız bulunmaktadır" denildi.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal - Abdullatif Altunkaynak/İHA)