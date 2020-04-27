Nusaybin'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Mardin Valiliği, Nusaybin kırsalında 3 mahallenin 14 günlük karantinaya alındığını duyurdu.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin'e bağlı Girmeli, Tepeüstü ve Duruca mahallelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Nusaybin kırsalında bulunan Girmeli, Tepeüstü ve Duruca Mahallelerinde Korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 26 Nisan 2020 tarih ve 2020/17 sayılı kararı ile 27 Nisan 2020 saat 00.00 itibariyle 14 gün boyunca istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesine ve gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi. - MARDİN