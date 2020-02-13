Nusaybin'de 3 yıl sonra yağan kar sevindirdi - Son Dakika
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Nusaybin'de 3 yıl sonra yağan kar sevindirdi

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezine 3 yıl aradan sonra yağan kar, vatandaşları mutlu etti.

Nusaybin'de 3 yıl sonra yağan kar sevindirdi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezine 3 yıl aradan sonra yağan kar, vatandaşları mutlu etti.

Gece etkisini artıran kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Eğitime bir gün ara verilen ilçede çocuklar kartopu oynadı.

Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ekipleri iş makineleri ise şehrin ana ve ara caddelerinde ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezindeki Barış Parkı'nda bulunan bir ağaç devrildi.

Öte yandan kar, şehrin tarihi mekanlarında kartpostallık manzara oluşturdu.

Fotoğraf sanatçısı Veysi Şimşek kentte oluşan güzel görüntüleri fotoğraflarına yansıttı.

Esnaf ise en son 7 yıl önce bu kadar yoğun kar yağdığını gördüklerini belirterek, kardan adam yaptı.

Nusaybin Belediyesi, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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