Nusaybin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kutlandı - Son Dakika

Nusaybin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile İlçe Garnizon Komutanı Vekili Piyade Yüzbaşı Hüseyin Türkkahraman Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra program sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:27 - Kaynak: AA
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