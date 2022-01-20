Nusaybin'de 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde hazırlanan 5 bin kişilik sıcak yemek Vefa Destek Grubu tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Vefa Destek Grubu tarafından yolda kalan veya dışarı çıkmayan vatandaşlara sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.

Özellikle İpekyolu çevresinde mahsur kalan araç ve yolculara sıcak yemek ikramında bulunduklarını kaydeden Kayabaşı, ayrıca ilçe merkezinde özellikle yaşlı ve muhtaç aileler veya alışverişe çıkamayan vatandaşlara da sıcak yemek dağıttıklarını belirtti.

Kayabaşı, 5 bin kişilik bir yemek hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde acil şekilde ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Bu soğuk kış günlerinde açıkta, açlıkta kimseye bırakmayacağız. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz."

Yemek dağıtımında Kaymakam Kayabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can ve Nusaybin ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel de hazır bulundu.