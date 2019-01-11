Nusaybin'de 50 Girişimci Adayına Sertifika

Nusaybin ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESO), İŞKUR ve KOSGEB Mardin İl Müdürlüğüyle ortaklaşa açtığı kursta başarılı olan 50 girişimci adayına sertifikaları verildi.

Nusaybin ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESO), İŞKUR ve KOSGEB Mardin İl Müdürlüğüyle ortaklaşa açtığı kursta başarılı olan 50 girişimci adayına sertifikaları verildi.



NESO binasında yapılan sertifika törenine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özel, Yönetim Kurulu üyeleri Beşir Aydın ve Şahin Emen ile sertifika almaya hak kazanan girişimci adayları katıldı.



NESO Başkanı Özel, bu eğitim ve sertifikaların duvara asılması için değil, ilçenin ve ülkenin istihdamına, ekonomisine katkı sunmak amacıyla verildiğini belirtti.





Özel şöyle konuştu:



"Eğitimlere katılan girişimcilerimiz yalnızca kendilerine değil ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklardır. Sadece bu girişimci belgesi ile iş hayatına atılmakla kalmayıp bundan sonra da devletin, çeşitli alanlarda yapacağınız yatırımlara destekleri devam edecektir. Bölgemizin kalkınması için en büyük görevimiz üretmektir. Girişimci sayımız ne kadar artarsa üretimimiz, ihracatımız, istihdam artacak."



Kursa başvuru yapan ve ilk etapta başarılı olan 50 kişiye belge vereceklerini kaydeden Özel, kursun tamamen ücretsiz yapıldığını sözlerine ekledi.









Daha sonra sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri verildi.

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