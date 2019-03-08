Nusaybin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi program düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi program düzenledi.



Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda, öğretmen ve müzik kursu öğrencilerinden oluşan grup konser verdi.



Etkinlik, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin folklor gösterisiyle sona erdi.



Programın sonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın eşi Şerife Balıkçılar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz'ın eşi Fadime Yıldırmaz, Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in eşi Aybala Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin'in eşi Elif Çetin ve Malmüdürü Özgür Turan'ın eşi Nükhet Turan konser veren öğretmenler ve kadınlara karanfil dağıttı.

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