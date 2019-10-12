Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri
Son Dakika Güncel Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri

Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri

53 dakika önce

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gerçekleştirdiği ve 8 sivilin şehit öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının izleri görüntülendi.

Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri, System.String[]
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gerçekleştirdiği ve 8 sivilin şehit öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının izleri görüntülendi.

Nusaybin ilçe merkezindeki Yenituran Mahallesi'ne dün Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, havan mermisi ve roketle saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı çok sayıdaki havan mermisinden 4'ünün düştüğü Hamam Sokak'ta, 8 sivil şehit olurken, 35 kişi de yaralandı.

Saldırının izleri bugün görüntülendi. Kamışlı'dan atılan roket ve havan mermilerinin isabet ettiği sokaktaki evler ile yolda oluşan hasar, saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Hamam Sokak sakinleri, teröre tepki gösterirken, saldırılar nedeniyle mağdur olduklarını söylediler.

Hamam Sokak'ta oturan Hüda-Par Nusaybin İlçe Başkan Yardımcısı Seyfettin Ağırman da saldırıyı kınadı. Ağırman, Nusaybin'de yaşayanların 4 yıl önce de PKK'lı teröristlerin kazdıkları hendekler nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti


- Kızıl
Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'lı teröristlerin hain taktiği
Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Şehit kızının babasının tabutu başında söylediği sözler herkesi ağlattı: Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu saldırının izleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]