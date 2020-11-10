Nusaybin'de Açık Kapı Birimi açıldı - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamlığında Açık Kapı Birimi açıldı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan "Açık Kapı Birimi" Hükümet Konağında hizmet vermeye başladı.

Birimi ziyaret eden Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.