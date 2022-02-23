Nusaybin'de Aile Sağlık Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Akarsu Aile Sağlık Merkezi açıldı.

İlçede Akarsu Mahallesinde vatandaşların aile sağlık merkezi talebi üzerine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla çalışma başlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla Akarsu Aile Sağlık Merkezi hizmete girdi.

Merkezin hayırlı olması temennisinde bulunan Kayabaşı, merkezde 2 doktor ve 2 hemşirenin göreve başladığını söyledi.

Kayabaşı, birinci basamak sağlık hizmeti olarak faaliyet gösterecek merkezin, aşı, kanser taramaları, bebe, çocuk ve gebe izlenimleri ayrıca poliklinik hizmetleri ile vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.