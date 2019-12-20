Nusaybin'de anaokulu öğrencilerine oyuncak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de anaokulu öğrencilerine oyuncak - Son Dakika

Nusaybin'de anaokulu öğrencilerine oyuncak

6 saat önce

Türk Kızılayı tarafından Nusaybin ilçesinde ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye edildi.

Nusaybin'de anaokulu öğrencilerine oyuncak, System.String[]

Türk Kızılayı tarafından Nusaybin ilçesinde ana sınıfı öğrencilerine oyuncak hediye edildi.

Nusaybin ilçesine gönderilen oyuncaklar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay tarafından ana sınıflarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.

Çetin, oyuncakların ilçedeki tüm ana sınıflarda okuyan bin 573 öğrenciye dağıtılmak üzere okullara gönderildiğini belirterek, Türk Kızılayına teşekkür etti.

Ay da Türk Kızılayı olarak kan bağışlarından yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımlara kadar birçok alanda hizmet verdiklerini kaydetti.

Türk Kızılayı, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:28 Kaynak: AA
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