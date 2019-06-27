Nusaybin'de anız yangını
20 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye görevlilerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:02 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye görevlilerince söndürüldü.
Nusaybin'in Tepealtı Mahallesi'nde, öğleden sonra, anız yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü.
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