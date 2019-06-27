Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de anız yangını
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Nusaybin'de anız yangını

20 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye görevlilerince söndürüldü.

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MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye görevlilerince söndürüldü. 
Nusaybin'in Tepealtı Mahallesi'nde, öğleden sonra, anız yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. 


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:02 Kaynak: DHA
Mardin, İtfaiye, Nusaybin, Güncel
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