Nusaybin'de asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika

Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelleri gözetiminde başlayan asfalt çalışmalarında, Mor Yakup, Kışla Mahallerine bağlı Zeynelabidin, Önder, Çilek, Kalecik , Petek ve Cumhuriyet İlkokulu arkasında bulunan İbni Havkal cadde ve sokakları asfaltlandı.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ve teknik personellerden bilgi aldı.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile Nusaybin Belediyesi iş birliğiyle asfalt çalışmaları başladı.

Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı

Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı