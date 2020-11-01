Nusaybin'de asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Nusaybin Belediyesi tarafından ilçe merkezinde belirlenen caddelerde asfalt çalışması sürüyor.

İlçede Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Nusaybin Belediyesi işbirliğiyle yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde başlayan çalışmalar, Mor Yakup ve Kışla mahallerine bağlı Zeynelabidin, Önder, Çilek, Kalecik, Petek ve Cumhuriyet İlkokulu arkasında bulunan İbni Havkal cadde ve sokaklarında tamamlandı.

Devrim Mahallesindeki çalışmalar kapsamında İsmail Irmak Bulvarı, Hınıs Caddesi, Huzur ve Çetin sokaklar da asfalt serimi tamamlandı.

Haftasonu devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ve teknik personelden bilgi aldı.

Temizkan, belirlenen cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarının bir an önce bitirilmesi için çalışmaların aksamaması talimatını verdi.