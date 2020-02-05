Nusaybin'de bankaya ait para yüklü minibüs kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de bankaya ait para yüklü minibüs kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Nusaybin'de bankaya ait para yüklü minibüs kaza yaptı: 1 yaralı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpek Yolu'nda bir bankaya ait para yüklü minibüs kaza yaptı.

Nusaybin'de bankaya ait para yüklü minibüs kaza yaptı: 1 yaralı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpek Yolu'nda bir bankaya ait para yüklü minibüs kaza yaptı. Olayda 1 kişi yaralandı.


Cizre'den Mardin istikametine giden bir bankaya ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen para yüklü 06 BRH 966 plakalı minibüs, Nusaybin ilçe girişindeki bölge trafik kavşağında kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kaldırımın karşısına geçerek durabilen minibüste sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Para yüklü minibüste bulunan özel güvenlik görevlisinin uyarısıyla bölgeye geçen çok sayıda polis ekibi, minibüsün etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Kullanılmaz hale gelen minibüs bölgeye çağrılan vinç ve kurtarıcı yardımıyla geniş güvenlik önlemleri altında kaza yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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