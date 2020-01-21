Nusaybin'de bariyere çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Nusaybin'de bariyere çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Nusaybin trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Nusaybin trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe'den Nusaybin istikametine giden Zeki Atak yönetimindeki 33 PMT 88 plakalı demir yüklü tır Durakbaşı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Atak ile araçta bulunan ve henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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