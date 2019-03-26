Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Başı Korkuluklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Nusaybin'de Başı Korkuluklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı

30 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde başı çelik korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin'de Başı Korkuluklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde başı çelik korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin'in Yeşilkent Mahallesi'nde çelik korkuluklar arasında sıkışan yavru köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çelik korkulukları, kesme makinesiyle ayırıp alanı genişleterek köpeği kurtardı. İncelemede herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen köpek doğal yaşamına bırakıldı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:44 Kaynak: DHA

Mardin, Nusaybin, Güncel
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