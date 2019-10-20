Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki
Son Dakika Güncel Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki

Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki

55 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde basın açıklaması yapan HDP'li milletvekilleri ile KESK Emek ve Demokrasi Platformu üyelerine bir vatandaş tepki gösterdi.

Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde basın açıklaması yapan HDP'li milletvekilleri ile KESK Emek ve Demokrasi Platformu üyelerine bir vatandaş tepki gösterdi.


Aralarında HDP'li milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Pero Dündar, KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve KESK bileşeni üyelerinin de olduğu Mardin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Nusaybin'de basın açıklaması yaptı. KESK binası önünde açıklama için hazırlık yapıldığı sırada bir vatandaş, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" diyerek gruba tepki gösterdi. Polis ekipleri araya girerek vatandaşı KESK binasının önünden uzaklaştırdı.


KESK tarafından yapılan basın açıklamasından sonra grup sessizce dağıldı. - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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