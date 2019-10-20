Nusaybin'de basın açıklaması yapan gruba vatandaştan tepki

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde basın açıklaması yapan HDP'li milletvekilleri ile KESK Emek ve Demokrasi Platformu üyelerine bir vatandaş tepki gösterdi.

Aralarında HDP'li milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Pero Dündar, KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve KESK bileşeni üyelerinin de olduğu Mardin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Nusaybin'de basın açıklaması yaptı. KESK binası önünde açıklama için hazırlık yapıldığı sırada bir vatandaş, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" diyerek gruba tepki gösterdi. Polis ekipleri araya girerek vatandaşı KESK binasının önünden uzaklaştırdı.

KESK tarafından yapılan basın açıklamasından sonra grup sessizce dağıldı.