Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
1 saat önce
Nusaybin ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
Nusaybin
ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Midyat
Yolu Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle ismi öğrenilemeyen bir kişi ve Ö.Ö. (20) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, ağır yaralanan Ö.Ö. 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin
Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis
, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:53 Kaynak: AA
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