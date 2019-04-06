Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

Nusaybin ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
Nusaybin ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Midyat Yolu Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle ismi öğrenilemeyen bir kişi ve Ö.Ö. (20) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, ağır yaralanan Ö.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Midyat, Nusaybin, Güncel
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