Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat Yolu Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başlayan 2 kişi daha sonra kavga etti. Kavgada 20 yaşlarındaki Ö.Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan ilk müdahaleden sonran Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bıçaklı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, saldırgan olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı. Nusaybin Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirilen şahıs daha sonra Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kavgayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:47 Kaynak: İHA

Midyat, Mardin, kavga, Nusaybin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dağdan Kopan Dev Kaya Parçalarının Düştüğü Yolda Facianın Eşiğinden Dönüldü Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:30:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]