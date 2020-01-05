Nusaybin'de BİLSEM sınavı - Son Dakika
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Nusaybin'de BİLSEM sınavı

6 saat önce

Nusaybin'de Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sınavı yapıldı.

Nusaybin'de BİLSEM sınavı, System.String[]

Nusaybin'de Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sınavı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin yaptığı açıklamada, 4 Ocak'ta başlayan sınavın, 11 ve 12 Ocak ile 2, 8, 9, 15 ve 16 Şubat'ta yapılacağını söyledi.

Hafta sonları yapılacak sınavların her gün 6 oturum şeklinde olacağını aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"BİLSEM ile ilkokullarda üstün yetenekli bireyleri hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği takvime göre, biz de bu kapsamda ilçemizdeki 1., 2. ve 3'üncü sınıf öğrencilerimize yönelik birinci aşama olan Tabletle grup tarama sınavlarımızı yapıyoruz."

Ümit Çetin, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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