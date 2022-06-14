Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi - Son Dakika
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Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi

14.06.2022 14:49
Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çocuk belini bisiklet kilidiyle kilitledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çocuk belini bisiklet kilidiyle kilitledi. Kilidin çıkarılması için itfaiyeye giden çocuğun belindeki kilit, ekipler tarafından kesilerek çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçe merkezinde oturan ve ismi öğrenilmeyen 10 yaşlarındaki çocuk, bulduğu çelik halatlı bisiklet kilidini beline ve dolap koluna geçirerek kendini kilitledi. Çocuğun bağırması üzerine ailesi yanına giderek gördükleri olay karşısında şok oldu. Aile, çocuklarının beline bağladığı kilidi dolap kolundan çıkardı ancak belindeki çelik halatlı kilidi kesemedi. Aile, çocuklarının belindeki kilidin çıkarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye binasına gitti. Çocuğun belindeki kilidi gören ekipler gördüklerine inanamadı. Ekipler, demir kesiciyle çocuğun belindeki çelik halatlı bisiklet kilidini keserek aileye rahat bir nefes aldırdı. Çocuğun belindeki kilidin sorunsuzca çıkarılmasına sevinen aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi
Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi
Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi
Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi
Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi
Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi
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Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de bir çocuk bisiklet kilidiyle belini kilitledi - Son Dakika

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