Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Son Dakika Güncel Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 ölü, 7 yaralı

39 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)

Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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