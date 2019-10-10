Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 şehit, 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 şehit, 7 yaralı

Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 şehit, 7 yaralı

1 saat önce

Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 şehit, 7 yaralıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü.

Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 şehit, 7 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit olurken, 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 şehit, 7 yaralı

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:03 Kaynak: İHA
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