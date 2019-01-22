Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Bulunan Patlayıcılar İmha Edildi

Nusaybin'de Bulunan Patlayıcılar İmha Edildi

8 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurların yeni konutların yapıldığı bölgede bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Nusaybin'de Bulunan Patlayıcılar İmha Edildi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurların yeni konutların yapıldığı bölgede bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'de yeni konutlarının yapıldığı bölgede çalışma yapan işçiler tarafından el yapımı patlayıcılar bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Patlayıcılar, uzmanlar tarafından bulundukları yerden alınarak, Suriye sınırına yakınındaki Mor Yakup Mahallesi'nde bulunan patlayıcı imha merkezinde kontrollü bir şekilde imha edildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Mardin, Nusaybin, 3. Sayfa
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