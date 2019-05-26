Nusaybin'de büyükbaş yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
5 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde büyükbaş taşıyan TIR devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:41 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde büyükbaş taşıyan TIR devrildi. Kazada, TIR'ın şoförü Ahmet Arenoğlu yaralandı.
Kaza, geç saatlerde İpekyolu
'nun Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Irak
'a büyükbaş taşıyan Ahmet Arenoğlu, önüne çıkan traktöre çarpmamak yönetimindeki 63 L 1479 plakalı TIR'ın direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan TIR, devrildi. Kazada TIR şoförü Ahmet Arenoğlu yaralandı. Dorsedeki 25 ineğin de yaralandığı tespit edildi.
Arenoğlu, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İnekler ise başka bir TIR'a yüklenerek, tedavileri için veterinere götürüldü.
- Mardin
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