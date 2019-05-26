Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de büyükbaş yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Nusaybin'de büyükbaş yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

5 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde büyükbaş taşıyan TIR devrildi.

Nusaybin'de büyükbaş yüklü TIR devrildi: 1 yaralı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde büyükbaş taşıyan TIR devrildi. Kazada, TIR'ın şoförü Ahmet Arenoğlu yaralandı.
Kaza, geç saatlerde İpekyolu'nun Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Irak'a büyükbaş taşıyan Ahmet Arenoğlu, önüne çıkan traktöre çarpmamak yönetimindeki 63 L 1479 plakalı TIR'ın direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan TIR, devrildi. Kazada TIR şoförü Ahmet Arenoğlu yaralandı. Dorsedeki 25 ineğin de yaralandığı tespit edildi.
Arenoğlu, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İnekler ise başka bir TIR'a yüklenerek, tedavileri için veterinere götürüldü.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:41 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti! Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de büyükbaş yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]