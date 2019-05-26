Nusaybin'de büyükbaş yüklü TIR devrildi: 1 yaralı (2)
4 saat önce
KAYIP ANGUSLAR İÇİN ÇALIŞMAMardin'in Nusaybin ilçesinde, dün gece Irak'a götürülürken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen TIR'daki 25 angustan bazıları, araziye dağılıp, kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:29 Kaynak: DHA
KAYIP ANGUSLAR İÇİN ÇALIŞMA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dün gece Irak'a götürülürken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen TIR'daki 25 angustan bazıları, araziye dağılıp, kayboldu. Saldırgan olduğu belirtilen angusların yakalanması için zabıta ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, sakinleştirici iğne kullanarak, angusların çoğunu yakaladı. Gün boyu sürdürülen çalışmalara rağmen anguslardan 8'ine hala ulaşılamadı.
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