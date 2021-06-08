Nusaybin'de Çağ Çağ Deresi üzerinde iki köprünün yapımı sürüyor - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi üzerinde yapımı süren iki köprünün tabliye betonları döküldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nusaybin'de inşa edilen iki köprünün yapımı sürüyor.

İlçe merkezindeki ulaşım için büyük öneme sahip iki köprünün atılan temellerinden sonra üst kirişleri konuldu. Yapılan bağlantılardan sonra her iki köprünün tabliye betonları döküldü.

Abdulkadir Paşa ve Fırat mahallelerini Devrim Mahallesine bağlayacak köprülerde ilerleyen süreçte bağlantı yollarının yapımına başlanacağı belirtildi.