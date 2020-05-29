Nusaybin'de cami bahçeleri köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika

Nusaybin Belediyesi, cuma namazı kılınacak camilerin bahçelerini köpüklü suyla yıkandı.

Nusaybin Müftülüğü, ilçede bulunan 10 caminin bahçesinde cuma namazı ile öğlen ve ikindi vakit namazlarının kılınması için açıklama yaptı.



Camilerin belirlenmesinden sonra Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri camilerin bahçesini, abdest yerleri ve lavabolarını köpüklü suyla yıkayarak ibadete hazır hale getirdi.

Nusaybin Müftülüğü, ilçede belirlenen 10 cami avlusunda toplam 2 bin kişinin cuma namazı kılmasına olanacak sağlanacağını açıklamıştı.