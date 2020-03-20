Nusaybin'de camilerde cuma namazı kılınmadı - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazı kılınmadı.



Nusaybin ilçesinde camilerde ezan okundu, ancak cuma namazı kılınmadı.



UNESCO Geçici Kabul Listesi'nde yer alan tarihi Zeynel Abidin Camisine namaz kılmak için gelen bazı vatandaşlar ise, polis ekipleri ve cami görevlilerinin uyarısıyla geri döndü.



Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar ise cami avlusu dışında dua etti.