Nusaybin'de çevre bilincine yönelik müzikal düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de çevre bilincine yönelik müzikal düzenlendi - Son Dakika

Nusaybin'de çevre bilincine yönelik müzikal düzenlendi

6 saat önce

Nusaybin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle minik öğrencilere yönelik çevre bilincini anlatan müzikal düzenlendi.

Nusaybin'de çevre bilincine yönelik müzikal düzenlendi, System.String[]

Nusaybin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle minik öğrencilere yönelik çevre bilincini anlatan müzikal düzenlendi.


Mitanni Kültür Merkezinde öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı "İyilik takımı" adlı müzikal sahnelendi.

Çocuklar, müzikalde gönüllerince eğlendi.


Öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, programın anasınıfı ve ilkokul öğrencine yönelik olduğunu söyledi.

Çetin, programın düzenlenmesine destek veren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'a teşekkür etti.

Nusaybin Belediyesi, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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