Nusaybin'de cip sulama kanalına girdi
53 dakika önce
Nusaybin'de sürücünün park ettiği cip sulama kanalına girdi.
Nusaybin
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:13 Kaynak: AA
'de sürücünün park ettiği cip sulama kanalına girdi.
Edinilen bilgiye göre, Nusaybin- Cizre
kara yolunda Irak
plakalı cipin sürücüsü dinlenmek için Odabaşı Mahallesi mevkisinde durdurduğu araçtan indi. El freni çekilmediği için hareket eden cip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki sulama kanalına düştü.
Hasar oluşan araç çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
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