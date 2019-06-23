Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de cip sulama kanalına girdi
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Nusaybin'de cip sulama kanalına girdi

53 dakika önce

Nusaybin'de sürücünün park ettiği cip sulama kanalına girdi.

Nusaybin'de cip sulama kanalına girdi, System.String[]
Nusaybin'de sürücünün park ettiği cip sulama kanalına girdi.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin- Cizre kara yolunda Irak plakalı cipin sürücüsü dinlenmek için Odabaşı Mahallesi mevkisinde durdurduğu araçtan indi. El freni çekilmediği için hareket eden cip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki sulama kanalına düştü.
Hasar oluşan araç çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Irak, Cizre, Nusaybin, Güncel
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