Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Çöken Ahırdaki Gebe İnek Telef Oldu

Nusaybin'de Çöken Ahırdaki Gebe İnek Telef Oldu

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sağanak nedeniyle çöken kerpiç ahırdaki gebe inek telef oldu.

Nusaybin'de Çöken Ahırdaki Gebe İnek Telef Oldu, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sağanak nedeniyle çöken kerpiç ahırdaki gebe inek telef oldu.

Nusaybin'e bağlı Duruca köyünde oturan Halil Yurtaş'a ait kerpiç ahır, sağanak nedeniyle çöktü. Molozların altında kalan gebe inek telef oldu. Yurtaş, 3 aylık gebe olan yaklaşık 30 bin lira değerindeki ineğinin telef olmasına çok üzüldüğünü belirtti.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:19 Kaynak: DHA

Mardin, Nusaybin, Güncel
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