Nusaybin'de Çöken Ahırdaki Gebe İnek Telef Oldu
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sağanak nedeniyle çöken kerpiç ahırdaki gebe inek telef oldu.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde sağanak nedeniyle çöken kerpiç ahırdaki gebe inek telef oldu.
Nusaybin'e bağlı Duruca
köyünde oturan Halil Yurtaş'a ait kerpiç ahır, sağanak nedeniyle çöktü. Molozların altında kalan gebe inek telef oldu. Yurtaş, 3 aylık gebe olan yaklaşık 30 bin lira değerindeki ineğinin telef olmasına çok üzüldüğünü belirtti.
- Mardin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:19 Kaynak: DHA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı
Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis
Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
Başkan Seçildi, İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Söktürmek Oldu