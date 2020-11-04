Nusaybin'de çöp toplama seferberliği sürüyor - Son Dakika

Nusaybin Belediyesi tarafından başlatılan çöp toplama seferberliği sürüyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan öncülüğünde geçtiğimiz hafta başlatılan çöp toplama seferberliğinde bu hafta Çağ Çağ Deresi kenarından başlayarak Şirin Bulvarı ve Kanarya Bulvarı kesiminde çöp toplandı.

Temizkan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, belediye birim müdürleri ve Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çöp toplama seferberliğinde toplanan çöpler, Temizlik İşleri Müdürlüğü araçları ile çöp toplama merkezine taşındı.

Çöp toplama farkındalığını oluşturmak amacıyla her hafta belirlenecek mahalle, sokak ve caddelerde çöp toplanacağı bildirildi.