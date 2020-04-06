Nusaybin'de çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Nusaybin'de çukura düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
6 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çukura düşen inek yaklaşık 5 saat süren çalışma ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çukura düşen inek yaklaşık 5 saat süren çalışma ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Saray Mahallesinde bir ineğin önceden açılan çukura düştüğünü gören mahalle sakinleri ineği çukurdan çıkarmak istedi. Kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan vatandaşlar Nusaybin İtfaiye Müdürlüğüne durumu bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışma ile ineği düştüğü çukurdan çıkararak, sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:45 Kaynak: AA
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