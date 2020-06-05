Nusaybin'de cuma namazı kılındı - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamından mart ayından bu yana ibadete kapatılan ve geçen hafta açılan camilerde cuma namazı kılındı.

Nusaybin Müftülüğü tarafından belirlenen Zeynel Abidin, Aydınlar, Kışla, TOKİ Seyit Feyzullah Cindioğlu, TOKİ Molla Osman, Gırnavas, TOKİ İslam, TOKİ Hz. Ömer, Molla Sait Zan ve H. Hüseyin Çetin camileri namaz öncesi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Cami önlerinde polis ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, camiye gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten camiye alındı.



Cami bahçelerine sığmayan vatandaşlar cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye uyarak namaz kıldı.



Kılınan cuma namazından sonra din görevlisinin uyarısıyla vatandaşların camiden ayrılmaları ve kalan namazlarını evlerinde kılmaları gerektiği bildirildi.