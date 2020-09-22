Nusaybin'de dar gelirli öğrenciler için tablet kampanyası - Son Dakika

Kampanyaya Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temizkan'ın ilk bağışı yaptığı öğrenildi.

"Kampanyaya katılım için Nusaybin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ziraat Bankası Nusaybin Şubesine bağışta bulunabilirsiniz. IBAN: TR76 0001 0019 1146 4272 5150 02."

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede EBA'ya erişimde zorluk çeken dar gelirli öğrencilere yönelik yapılacak bu çalışmaya bütün eğitim gönüllülerinden destek beklendiği bildirildi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan tarafından

Nusaybin Kaymakamlığı, dar gelirli öğrenciler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla tablet kampanyası başlattı.

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