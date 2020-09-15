Nusaybin'de demiryolu çevresi temizlendi - Son Dakika

Nusaybin'den geçen demiryolu çevresinde temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Nusaybin ilçe merkezindeki parklarda denetimde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, demiryolu ve çevresinin temizlenmesi talimatını verdi.

Güzergah boyunca vatandaşların gelişi güzel attığı çöpler, Belediye Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince toplandıktan sonra demiryolunun her iki tarafında bulunan yürüyüş alanları yıkandı.

Demiryolu çevresinde bulunan oturma bankları ve çöp kutuları dezenfekte edildi.

Halk sağlığı için vatandaşlardan çöpleri güzergah boyunca konulan çöp kutularına atmaları istendi.