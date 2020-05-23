Nusaybin'de devrilen patates ve soğan yüklü tır yandı: 1 yaralı - Son Dakika

Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesiyle yeniden açıldı.

Bir süre sürüklenen tır, alev aldı. Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşların desteğiyle yaralanan sürücü, tırdan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Doğan yönetimindeki 33 EMZ 25 plakalı patates ve soğan yüklü tır, Mardin- Şırnak kara yolu Yolbilen Mahallesi mevkisinde devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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