Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin- Cizre kara yolunda Mehmet Fatih idaresindeki 73 SD 025 plakalı petrol yüklü tanker, Söğütlü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Fatih'e olay yerine sevk edilen ambulansta müdahale edildi.
Tankerdeki ham petrolün bir bölümünün yola döküldüğü kazada olası yangın riskine karşı itfaiye ekipleri de bir süre hazır bekletildi.
Tanker vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:03 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler? Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda Görev Verildi Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]