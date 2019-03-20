Nusaybin'de Dijital Elektrik Sayaç Panoları Yakıldı
22 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu, kimlikleri belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde, yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu, kimlikleri belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı.
Nusaybin ilçesindeki Devrim ve 8 Mart
Mahalleleri'nde yeni kurulan dijital elektrik sayaç panoları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Panoların yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 panodaki yangını kısa sürede söndürerek, kontrol altına aldı. Polis
, panoları ateşe verenleri yakalamak için çalışma başlattı.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:08 Kaynak: DHA
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