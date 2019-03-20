Nusaybin'de Dijital Elektrik Sayacı Panoları Yakıldı
1 saat önce
Nusaybin ilçesinde bazı mahallelerde yeni kurulan dijital elektrik sayacı panoları yakıldı.
Nusaybin
ilçesinde bazı mahallelerde yeni kurulan dijital elektrik sayacı panoları yakıldı.
Alınan bilgilere göre, Nusaybin Devrim ve 8 Mart
Mahallesinde bulunan dijital elektrik sayacı panoları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.
Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Elektrik panoları kullanılmaz hale gelirken, panoları ateşe veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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